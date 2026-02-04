4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

World Cancer Day 2026: कैंसर से जंग लड़ रहा ये इलाका; 6 सालों में 9 की मौत: चीनी छोड़ने से ठीक होने के दावे में कितनी सच्चाई?

World Cancer Day 2026: चीन छोड़ने से कैंसर ठीक हो सकता है या नहीं? जानिए, इस दावे में कितनी सच्चाई है। साथ ही जानिए उस इलाके के बारे में जहां 6 सालों में कैंसर से 9 की मौत हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

बस्ती

image

Harshul Mehra

Feb 04, 2026

world cancer day 2026 how much truth there in claim that leaving sugar can cure cancer

चीनी छोड़ने से कैंसर ठीक हो सकता है या नहीं? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

World Cancer Day 2026: आज (4 फरवरी, बुधवार) विश्व कैंसर दिवस है। विश्व कैंसर दिवस पर आपको बताते हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहा है। इसके अलावा उस दावे की सच्चाई के बारे में भी आपको बताएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि चीनी छोड़ने से कैंसर ठीक हो जाता है।

UP News In Hindi: भैंसहिया गांव लड़ रहा कैंसर से जंग

दरअसल, उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर से महज 4 किलोमीटर दूर सदर ब्लॉक का भैंसहिया गांव कैंसर से जंग लड़ रहा है। बाबा भदेश्वरनाथ धाम से सटे इस गांव में पिछले 6 सालों में 35 से 50 साल की उम्र के 9 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं 3 लोग अभी भी इससे जूझ रहे हैं। इन 12 में से 5 महिलाएं और 7 पुरुष हैं।

Uttar Pradesh News In Hindi: क्या बोले गांव के प्रधान?

धूम्रपान,पान और गुटखा का सेवन करने वाले 5 लोगों में मुंह या गले का कैंसर था। इसके अलावा महिलाएं आंत और ब्लड कैंसर का शिकार हुईं। गौर करने वाली बात ये है कि मरीजों में कैंसर का पारिवारिक इतिहास भी नहीं रहा था। गांव के प्रधान शक्ति उपाध्याय उर्फ विक्की का के मुताबिक, उन्होंने कई बार पत्र लिखकर अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाने की कोशिश की लेकिन किसी अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया।

Basti News in Hindi: प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने क्या कहा?

महर्षि वशिष्ठ स्वसाशी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती के प्रधानाचार्य मनोज कुमार का कहना है कि पानी में आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा होने से भी कैंसर होता है। उनका कहना है कि गांव में डॉक्टर्स की की विशेष टीम जाएगी। कैंसर से बचाव के लिए जो भी इंतजाम होंगे वहां कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को चाहिए कि वह देसी नल का पानी पीन से बचें। पानी को उबालकर रखने के बाद पानी पीएं।

Claims Of Cancer Recovery: चीनी छोड़ने से कैंसर ठीक होने के दावे में कितनी सच्चाई?

सोशल मीडिया पर तेजी से एक दावा वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि चीनी बंद करने से कैंसर खुद खत्म हो जाएगा। ऐसे में कैंसर रोगियों और उनके परिवारजन के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज के डाक्टर्स ने वैज्ञानिक शोध पत्र रिव्यू आर्टिकल के जरिए इस दावे को खारिज कर दिया। विशेषज्ञों की माने तो उपवास या डाइट में बदलाव सहायक हो सकता है, लेकिन कैंसर के इलाज का विकल्प ये नहीं हो सकता।

world cancer day 2026: क्या कहता है शोध?

दरअसल, एरा मेडिकल कॉलेज और रूस, स्लोवाकिया और इराक के विशेषज्ञों द्वारा किया गया शोध अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल "क्योरस" में मार्च 2025 में प्रकाशित हुआ था। जिसमें मुताबिक, उपवास करने से शरीर में मेटाबालिज्म में बदलाव आता है, जिससे कुछ प्रकार की कैंसर कोशिकाओं की संवेदनशीलता बढ़ सकती हैं। यह कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे पारंपरिक इलाज को थोड़ा ज्यादा प्रभावी बना सकता है, लेकिन उपवास या चीनी छोड़ देना अकेले कैंसर का इलाज हो ही नहीं सकता है। कैंसर विशेषज्ञों ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रहे इस प्रकार के दावे झूठे और भ्रामक हैं।

शोध में शामिल विशेषज्ञों के नाम-

डॉ. गिजल फातिमा, डॉ. अब्बास महदी, डॉक्टर. अमर महदी (एरा मेडिकल कालेज), डॉक्टर. जान फेडाको (स्लोवाकिया), डॉक्टर. नजाह हादी (इराक) और डॉक्टर. अमिनात मागोमेदोवा (मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी, रूस)।

ये भी पढ़ें

लंबे समय तक शारीरिक संबंध के बाद छल का आरोप नहीं माना जा सकता है अपराध: कोर्ट
प्रयागराज
allegation of cheating after prolonged physical relationship cannot be considered crime allahabad high court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

स्तन कैंसर

Cancer

health

health news

Healthy Lifestyle

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 12:16 pm

Published on:

04 Feb 2026 12:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / World Cancer Day 2026: कैंसर से जंग लड़ रहा ये इलाका; 6 सालों में 9 की मौत: चीनी छोड़ने से ठीक होने के दावे में कितनी सच्चाई?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कलावा बांधकर भरोसा जीता… 1,2 नहीं 100 हिंदु लड़कियों से अजफरुल ने बनाया संबंध, फिर वीडियो से किया ब्लैकमेल

फर्जी पहचान से लड़कियों को फंसाने का आरोप
बस्ती

स्पा सेंटर में मसाज नहीं बल्कि देह का धंधा: 4 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे: 14 महिलाएं दबाव या प्रलोभन….

prostitution being carried out under guise of spa centre raids were conducted on 4 centres basti
बस्ती

SP बस्ती को राज्य महिला आयोग का अल्टीमेटम…होना पड़ सकता है तलब, जानिए पूरा मामला

Up news, basti news
बस्ती

बस्ती में अचानक गूंजने लगा ‘जय श्री राम’ और ‘योगी-योगी’…कमांडो के घेरे में सड़क पर निकले छोटे योगी, जनता हुई रोमांचित

Up news, basti
बस्ती

एक-एक कर बारह पिल्लों को पीट-पीटकर मार डाला, सिरफिरे की करतूत से सहमे लोग…पुलिस पर भी उठे सवाल

Up news, basti,
बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.