11 जनवरी 2026,

रविवार

बस्ती

एक-एक कर बारह पिल्लों को पीट-पीटकर मार डाला, सिरफिरे की करतूत से सहमे लोग…पुलिस पर भी उठे सवाल

बस्ती से हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, यहां भीषण ठंड में किसी तरह जिंदा बचे कुत्तों के बारह मासूम पिल्लों को एक सिरफिरे ने लाठियों से तबतक मारा जब तक वे दम नहीं तोड़ दिए।

बस्ती

image

anoop shukla

Jan 11, 2026

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, कुत्ते के दर्जन भर बच्चों की हत्या

बस्ती जनपद के रुधौली थाना क्षेत्र के मुंगरहा चौराहे पर एक सिरफिरे ने अमानवीयता की सारी हद पर कर दिया, उसने भीषण ठंड में सिकुड़े कुत्तों के बारह बच्चों को पीट-पीटकर मार डाला। इस वारदात के बाद आरोपी शवों को फेंककर मौके से फरार हो गया। इस दर्दनाक वारदात से मुहल्ले में सनसनी फैल गई है, जिसने भी पिल्लों की दुर्दशा देखी सभी आहत हुए।

पिल्लों की मौत होने तक उन्हें पीटता रहा सिरफिरा

जब यह घटना लोगों तक पहुंची तब पता चला कि आरोपी मैनी गांव का निवासी बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी ने बिना किसी कारण के सड़क किनारे सो रहे पिल्लों को तब तक लाठी से पीटता रहा जब तक सभी दम नहीं तोड़ दिए। जब सभी पिल्ले मर गए तब सिरफिरा आराम से निकल गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रुधौली पुलिस ने मृत पिल्लों के शवों को कब्जे में लेकर गड्ढा खुदवाकर दफन करवा दिया, और आरोपी का केवल शांति भंग में चालान कर उसे छोड़ दिया।

पुलिस ने किया शांतिभंग में चालान, लोगों बोले पुलिस करे कठोर कारवाई

अब यह मामला काफी गर्म हो गया है, आसपास के लोग पुलिस की कारवाई पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस क्रूर घटना को अंजाम देने के बाद भी आरोपी का सिर्फ चालान किया गया हैं जबकी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 के तहत पशु क्रूरता के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में खानापूर्ति कर दी। ग्रामीणों ने जिले के उच्चाधिकारियों से आरोपी पर कठोर कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की है। CO रूधौली ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाएगी.

Published on:

11 Jan 2026 04:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / एक-एक कर बारह पिल्लों को पीट-पीटकर मार डाला, सिरफिरे की करतूत से सहमे लोग…पुलिस पर भी उठे सवाल

