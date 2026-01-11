एक-एक कर बारह पिल्लों को पीट-पीटकर मार डाला, सिरफिरे की करतूत से सहमे लोग…पुलिस पर भी उठे सवाल

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, कुत्ते के दर्जन भर बच्चों की हत्या
बस्ती जनपद के रुधौली थाना क्षेत्र के मुंगरहा चौराहे पर एक सिरफिरे ने अमानवीयता की सारी हद पर कर दिया, उसने भीषण ठंड में सिकुड़े कुत्तों के बारह बच्चों को पीट-पीटकर मार डाला। इस वारदात के बाद आरोपी शवों को फेंककर मौके से फरार हो गया। इस दर्दनाक वारदात से मुहल्ले में सनसनी फैल गई है, जिसने भी पिल्लों की दुर्दशा देखी सभी आहत हुए।
जब यह घटना लोगों तक पहुंची तब पता चला कि आरोपी मैनी गांव का निवासी बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी ने बिना किसी कारण के सड़क किनारे सो रहे पिल्लों को तब तक लाठी से पीटता रहा जब तक सभी दम नहीं तोड़ दिए। जब सभी पिल्ले मर गए तब सिरफिरा आराम से निकल गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रुधौली पुलिस ने मृत पिल्लों के शवों को कब्जे में लेकर गड्ढा खुदवाकर दफन करवा दिया, और आरोपी का केवल शांति भंग में चालान कर उसे छोड़ दिया।
अब यह मामला काफी गर्म हो गया है, आसपास के लोग पुलिस की कारवाई पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस क्रूर घटना को अंजाम देने के बाद भी आरोपी का सिर्फ चालान किया गया हैं जबकी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 के तहत पशु क्रूरता के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में खानापूर्ति कर दी। ग्रामीणों ने जिले के उच्चाधिकारियों से आरोपी पर कठोर कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की है। CO रूधौली ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाएगी.
