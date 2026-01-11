एक-एक कर बारह पिल्लों को पीट-पीटकर मार डाला, सिरफिरे की करतूत से सहमे लोग…पुलिस पर भी उठे सवाल

अब यह मामला काफी गर्म हो गया है, आसपास के लोग पुलिस की कारवाई पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस क्रूर घटना को अंजाम देने के बाद भी आरोपी का सिर्फ चालान किया गया हैं जबकी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 के तहत पशु क्रूरता के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में खानापूर्ति कर दी। ग्रामीणों ने जिले के उच्चाधिकारियों से आरोपी पर कठोर कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की है। CO रूधौली ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाएगी.