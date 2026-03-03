सिरफिरे आशिक ने छात्रा की गोली मारकर हत्या की, भाई और मां पर भी किया फायर…क्षेत्र में सनसनी

एक गोली छात्रा के सिर और दूसरी गर्दन में लगी, कमरे में गोली चलने की आवाज सुन भाई और मां जग गए और युवक को दबोचने की कोशिश किए लेकिन आरोपी ने उन पर भी फायर किया जो मिस हो गया, आरोपी भागने में कामयाब हो गया। भाई ने घटना की सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।