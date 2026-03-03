3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Crime: खेल-खेल में चली गोली बनी मासूम की मौत का कारण, 12 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप

UP Latest News: लखनऊ के कृष्णानगर में जन्मदिन पार्टी के दौरान खेल-खेल में चली गोली से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कार में रखी पिस्टल बच्चों के हाथ लगने से हुआ दर्दनाक हादसा।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 03, 2026

जन्मदिन पार्टी बना हादसा (Source: Police Media Cell)

जन्मदिन पार्टी बना हादसा (Source: Police Media Cell)

UP Crime News: लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां खेल-खेल में चली गोली ने 12 वर्षीय मासूम की जान ले ली। जन्मदिन की खुशी का माहौल कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि मृतक बच्चे के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घटना में शामिल तीन नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था मासूम

जानकारी के अनुसार मृतक बच्चा अपने परिचित संजीव त्रिपाठी के बेटे की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए गया था। घर में बच्चों के बीच हंसी-खुशी का माहौल था। कई बच्चे पार्टी में मौजूद थे और खेलकूद में व्यस्त थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुछ बच्चों को घर के बाहर खड़ी कार की चाबी मिल गई। जिज्ञासा और खेल की भावना में बच्चे कार के अंदर जाकर बैठ गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह खेल एक बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा।

कार में रखी पिस्टल बच्चों के हाथ लगी

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार के अंदर एक पिस्टल रखी हुई थी। बच्चों ने खेलते-खेलते उस पिस्टल को उठा लिया। हथियार के खतरों से अनजान बच्चे उसे खिलौना समझकर इस्तेमाल करने लगे। इसी दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई। गोली सीधे 12 वर्षीय बच्चे के सिर में जा लगी। गोली लगते ही बच्चा गंभीर रूप से घायल होकर कार के अंदर ही गिर पड़ा।

अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत

गोली चलने की आवाज सुनते ही घर और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन गंभीर चोट के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जन्मदिन समारोह में मौजूद लोग घटना से स्तब्ध रह गए। जहां कुछ देर पहले बच्चों की हंसी गूंज रही थी, वहीं अचानक चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

परिवार में पसरा मातम

मासूम की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। माता-पिता और रिश्तेदारों का कहना था कि बच्चा केवल जन्मदिन की खुशी में शामिल होने गया था, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह वापस घर नहीं लौटेगा। पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है और स्थानीय लोग इस घटना को बेहद दुखद और लापरवाही का परिणाम बता रहे हैं।

पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही कृष्णानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर साक्ष्य जुटाने शुरू किए और पिस्टल को कब्जे में ले लिया।पुलिस ने तीन नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि गोली किस परिस्थिति में चली और हथियार कार में कैसे रखा गया था।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) की प्रतिक्रिया

मामले में लखनऊ पुलिस के पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह घटना दुर्घटनावश प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि हथियार लाइसेंसी था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है,हथियार वाहन में क्यों और कैसे रखा गया। सुरक्षा मानकों का पालन हुआ या नहीं,इन सभी बिंदुओं पर गहन जांच जारी है।

हथियार सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर घरों में हथियार रखने की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लाइसेंसी हथियारों को हमेशा सुरक्षित लॉक सिस्टम में रखा जाना चाहिए, खासकर ऐसे स्थान पर जहां बच्चों की पहुंच न हो। बच्चों की जिज्ञासा अक्सर खतरनाक स्थितियां पैदा कर सकती है, इसलिए अभिभावकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

पड़ोसियों ने बताई घटना की भयावहता

स्थानीय लोगों के अनुसार गोली चलने की आवाज बहुत तेज थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि पटाखा फूटा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्थिति स्पष्ट हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि बच्चे अक्सर बाहर खेलते रहते थे और किसी ने नहीं सोचा था कि कार के अंदर कोई हथियार मौजूद होगा।

कानूनी कार्रवाई की तैयारी

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हथियार मालिक की ओर से लापरवाही तो नहीं बरती गई। यदि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

समाज के लिए चेतावनी बनी घटना

यह हादसा समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों की मौजूदगी वाले घरों में हथियार, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वाहन की चाबियां खुले में छोड़ना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मनोचिकित्सक अनुराधा  के अनुसार बच्चे जिज्ञासावश किसी भी वस्तु को खिलौना समझ सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें

Yogi Government: 1407 करोड़ निवेश से यूपी में मत्स्य क्रांति, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
लखनऊ
मत्स्य विकास से बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर  (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 09:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Crime: खेल-खेल में चली गोली बनी मासूम की मौत का कारण, 12 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Iran-Israel War: खामेनेई की मौत पर भाजपा विधायक का बड़ा बयान, यूपी में भड़क गया शिया मुस्लिम समाज!

यूपी विधायक के ट्वीट से बढ़ा विवाद
लखनऊ

लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे को मिली रफ्तार: 2864 करोड़ की परियोजना बदलेगी यूपी की कनेक्टिविटी

(फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

1407 करोड़ निवेश से यूपी में मत्स्य क्रांति, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

मत्स्य विकास से बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर  (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Pollution Control Board Vacancy: यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भर्ती, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

UP Pollution Control Board Vacancy
शिक्षा

लखनऊ में डॉग अटैक का खतरा बढ़ा, मासूम बना शिकार, जानिए अब तक कितनी घटनाएं

डेढ़ लाख आवारा कुत्तों के बीच डर में जी रही राजधानी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी बेअसर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.