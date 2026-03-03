UP Crime: खेल-खेल में चली गोली बनी मासूम की मौत का कारण, 12 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार मृतक बच्चा अपने परिचित संजीव त्रिपाठी के बेटे की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए गया था। घर में बच्चों के बीच हंसी-खुशी का माहौल था। कई बच्चे पार्टी में मौजूद थे और खेलकूद में व्यस्त थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुछ बच्चों को घर के बाहर खड़ी कार की चाबी मिल गई। जिज्ञासा और खेल की भावना में बच्चे कार के अंदर जाकर बैठ गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह खेल एक बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा।