UP Pollution Control Board Vacancy: यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भर्ती, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिकल, सिविल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। केमिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया (AMIE) की संबंधित शाखा में एसोसिएट मेंबरशिप भी मान्य होगी। वहीं असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर पद के लिए केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी जरूरी है। साथ ही पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण या पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों के पास इन्हीं विषयों में मास्टर्स डिग्री है, वे पांच साल के अनुभव के साथ आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी।