Pharmacist Vacancy 2026: फार्मेसी कोर्स कर चुके युवाओं के लिए बढ़िया मौका, 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती

Pharmacist Vacancy 2026: फार्मेसी कोर्स कर चुके युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत की जाएगी। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च 2026 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 29 मार्च 2026 तक फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।