How To Become Pilot: 12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, जान लें कोर्स, फीस, ट्रेनिंग सबकुछ

अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो इसकी तैयारी 12वीं से ही शुरू करनी होगी। फिजिक्स, गणित और अंग्रेजी विषय के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। जिन छात्रों के पास ये विषय नहीं नहीं हैं, वे ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS)’ के जरिए दोबारा परीक्षा देकर पात्रता हासिल कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए 16 साल में शुरुआत हो सकती है, लेकिन कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है।