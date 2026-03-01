Iran Israel War: आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई बनें ईरान के सुप्रीम लीडर, धर्मशास्त्र और मौलवी की कर चुके हैं पढ़ाई

Iran Israel War: पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। इजरायल और अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर हमले किये जा रहे हैं। इसी बीच ऐसी खबरें सामने आई हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनेई इजरायली हमलों में मारे गए। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से किए गए हमलों के बाद क्षेत्र की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। जवाबी कार्रवाई में ईरान भी लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ता टकराव अब खुली जंग का रूप लेता दिख रहा है।