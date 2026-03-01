1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Iran Israel War: आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई बनें ईरान के सुप्रीम लीडर, धर्मशास्त्र और मौलवी की कर चुके हैं पढ़ाई

इजरायल और अमेरिका के हमलों के बीच ईरान में बड़े राजनीतिक बदलाव की खबरें सामने आई हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता और अहमद वाहिदी को कमांडर इन चीफ बनाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 01, 2026

Iran Israel War

Iran-Israel War

Iran Israel War: पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। इजरायल और अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर हमले किये जा रहे हैं। इसी बीच ऐसी खबरें सामने आई हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनेई इजरायली हमलों में मारे गए। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से किए गए हमलों के बाद क्षेत्र की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। जवाबी कार्रवाई में ईरान भी लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ता टकराव अब खुली जंग का रूप लेता दिख रहा है।

Who Is Mojtaba Khamenei: कौन हैं मोजतबा खामेनेई?


इसी बीच यह भी कहा जा रहा है कि खामेनेई के निधन के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई(Mojtaba Khamenei) को देश की कमान सौंपी गई है। मोजतबा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल के बाद इस्लामी धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। शुरुआती दौर में उन्होंने अपने पिता और कई प्रमुख आयतुल्लाहों से शिक्षा ली। बाद में वे कुम गए, जहां उन्होंने धार्मिक अध्ययन जारी रखा और एक धर्मगुरु के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने धर्मशास्त्र और मौलवी की पढ़ाई की है।

Iran Israel War: ईरान को मिला नया कमांडर इन चीफ भी मिला


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य मोर्चे पर कमान अहमद वाहिदी को दी गई है और उन्हें नया कमांडर इन चीफ घोषित किया गया है। मौजूदा हालात में ईरान के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की चर्चा है, दूसरी ओर इजरायल और अमेरिका के साथ सीधा टकराव जारी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया की निगाहें अब तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Published on:

01 Mar 2026 10:37 am

Hindi News / Education News / Iran Israel War: आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई बनें ईरान के सुप्रीम लीडर, धर्मशास्त्र और मौलवी की कर चुके हैं पढ़ाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

अब ये लोग नहीं चला पाएंगे WhatsApp, सरकार के नए SIM नियम से मचेगी हलचल!

WhatsApp
शिक्षा

कौन हैं Menaka Guruswamy? बन सकती हैं भारत की पहली LGBTQ सांसद, सबसे प्रभावशाली लोगों में रह चुका है नाम

Menaka Guruswamy
शिक्षा

MP Jail Prahari Salary: एमपी में 1600 से ज्यादा जेल प्रहरी, वनरक्षक की वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

MP Jail Prahari Vacancy 2026
शिक्षा

Sainik School Result 2026: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में साहिल और अनुराधा बने टॉपर, देखें टॉपरों की पूरी लिस्ट

Sainik School Result 2026
शिक्षा

Bihar Board 12th Answer Key 2026: सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आंसर-की

Bihar Board 12th Answer Key 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.