Bihar Board 12th Answer Key 2026: सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आंसर-की

Bihar Board 12th Answer Key 2026: बिहार बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में पूछे गए mcq प्रश्नों की आधिकारिक आंसर की जारी कर दी है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और व्यावसायिक सभी स्ट्रीम के थ्योरी विषयों की आंसर-की बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.com⁠ पर अपलोड कर दी गई है। इस बार भी इंटर परीक्षा में कुल अंकों का 50 प्रतिशत हिस्सा ऑब्जेक्टिव सवालों का था। इन प्रश्नों के जवाब छात्रों ने ओएमआर शीट पर दिए थे। अब छात्र अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर संदेह है तो निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।