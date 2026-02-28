School Holiday In March: 1,2,3,4….मार्च में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

School Holiday: फरवरी खत्म होने के साथ ही मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है। इस महीने फिर से स्कूली बच्चों को कई छुट्टियां मिलने वाली है। मार्च 2026 छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ अवकाश के लिहाज से भी अहम महीना रहने वाला है। इस दौरान कई प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व पड़ रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। कई राज्यों में 1 तारीख को रविवार होने के कारण और 2 से 4 मार्च तक होली के कारण छुट्टी दी गई है। आइये मार्च महीने में स्कूली छुट्टी की पूरी लिस्ट देखते हैं।