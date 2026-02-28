28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

शिक्षा

School Holiday In March: 1,2,3,4….मार्च में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

प्रत्येक राज्य और शिक्षा बोर्ड का अवकाश कैलेंडर अलग हो सकता है। साथ ही निजी संस्थान अपनी शैक्षणिक योजना के अनुसार छुट्टियों में बदलाव कर सकते हैं।

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 28, 2026

School Holiday In March

School Holiday In March

School Holiday: फरवरी खत्म होने के साथ ही मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है। इस महीने फिर से स्कूली बच्चों को कई छुट्टियां मिलने वाली है। मार्च 2026 छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ अवकाश के लिहाज से भी अहम महीना रहने वाला है। इस दौरान कई प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व पड़ रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। कई राज्यों में 1 तारीख को रविवार होने के कारण और 2 से 4 मार्च तक होली के कारण छुट्टी दी गई है। आइये मार्च महीने में स्कूली छुट्टी की पूरी लिस्ट देखते हैं।

School Holiday In March List: देखें लिस्ट

तारीखदिनपर्व / अवसर
4 मार्च 2026बुधवारहोली
21 मार्च 2026शनिवारईद उल फितर (संभावित)
26 मार्च 2026गुरुवारराम नवमी
31 मार्च 2026मंगलवारमहावीर जयंती

राज्य स्तर की संभावित छुट्टियां

तारीखपर्व / अवसरप्रमुख राज्य / क्षेत्र
3 मार्च 2026डोल जात्रा / होलिका दहन / याओसांगपश्चिम बंगाल, मणिपुर, पूर्वोत्तर क्षेत्र
19 मार्च 2026उगादी / गुड़ी पड़वा / चैत्र नवरात्रि प्रारंभआंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र
23 मार्च 2026शहीद दिवसकुछ उत्तरी राज्य

School Holiday In March 2026: राज्यवार छुट्टियां


प्रत्येक राज्य और शिक्षा बोर्ड का अवकाश कैलेंडर अलग हो सकता है। साथ ही निजी संस्थान अपनी शैक्षणिक योजना के अनुसार छुट्टियों में बदलाव कर सकते हैं।ईद उल फितर की तारीख चांद पर निर्भर होने के कारण अंतिम समय में परिवर्तन संभव है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल या कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर जारी सूचना अवश्य देखें, ताकि किसी भी भ्रम की स्थिति से बचा जा सके।

Published on:

28 Feb 2026 10:42 am

Hindi News / Education News / School Holiday In March: 1,2,3,4….मार्च में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

