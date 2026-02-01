विक्रम विश्वविद्यालय में विरोध का स्वर

विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में एनएसयूआई का मौन धरना
उज्जैन. कोठी रोड स्थित विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में एनएसयूआई द्वारा कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी के विरोध में मौन धरना दिया गया। यह कार्यक्रम एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। धरने से पूर्व प्रदेश महासचिव हिमांशु शुक्ल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने न्याय सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर मौन प्रदर्शन किया गया।
यह प्रदर्शन भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब की कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तख्तियों के माध्यम से प्रधानमंत्री समझौतावादी हो गए हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा करो तथा ट्रेड डील एक धोखा है जैसे संदेश प्रदर्शित कर अपनी मांग रखी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाने के प्रयासों का शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा।
धरने में युवा कांग्रेस अध्यक्ष अर्पित यादव, जिला सचिव रवि यादव, प्रदेश महासचिव अंकित यादव सहित कई छात्र नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संगठन का उद्देश्य युवाओं एवं छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाइयों का विरोध करते हुए गिरफ्तार नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और बड़ी संख्या में छात्र कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की।
