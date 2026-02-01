विक्रम विश्वविद्यालय में विरोध का स्वर

यह प्रदर्शन भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब की कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तख्तियों के माध्यम से प्रधानमंत्री समझौतावादी हो गए हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा करो तथा ट्रेड डील एक धोखा है जैसे संदेश प्रदर्शित कर अपनी मांग रखी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाने के प्रयासों का शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा।