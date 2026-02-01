सभा को संबोधित करते हुए विद्यालय निदेशक राहुल पंडया ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अंग्रेजी शासन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका अद्वितीय साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे आज़ाद के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हुए देशहित और समाज सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने क्रांतिकारी के जीवन प्रसंगों को साझा करते हुए उनके संघर्षपूर्ण जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। “दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे” के उद्घोष ने सभा को भावविभोर कर दिया।