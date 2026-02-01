मुस्लिम शिल्पकार ने लिया आजीवन मांसाहार त्याग और प्रतिदिन ‘जिन दर्शन’ का नियम

विभानाचार्य पंडित कमल जैन हाथीशाह के सानिध्य में असलम भाई ने मंदिर के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट की। उन्होंने न केवल नियम लिया, बल्कि विधान के लिए 11,000 रुपये की दान राशि देने की भी घोषणा की। हेमलता जैन 'रचना' ने बताया कि असलम भाई पिछले कई समय से अपने पुत्रों फरदीन, सोहेल और अरबाज के साथ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान वे जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वेच्छा से यह नियम लिया।