एमपी में होली से ठीक पहले 19 हजार से ज्यादा बसों की हड़ताल, थम जाएगा आवागमन

Bus strike- होली पर हर कोई घर आने को बेताब है। अधिकांश ट्रेनें खचाखच भरी हैं, नो रूम की स्थिति है। ऐसे में एमपी में बसों की हड़ताल हो रही है। परमिट नीति के विरोध में प्रदेशभर के बस संचालकों ने 2 मार्च को हड़ताल रखने की बात कही है। साढ़े 12 हजार से ज्यादा परमिट वाली और करीब 7 हजार कॉन्ट्रैक्ट वाली बसों का संचालन बंद रहेगा। इस प्रकार 19 हजार से ज्यादा बसों के पहिए थम जाएंगे जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ना तय है। मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन के तत्वाधान में यह हड़ताल की जा रही है।