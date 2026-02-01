भोपाल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती, कलेक्टर ने बनाई 8 टीमें

collector forms 8 teams to check private school arbitrariness uniform book rule
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नया शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसनी शुरु कर दी है। भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म-बुक को लेकर आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स या उनके पैरेंट्स पर किसी एक निर्धारित दुकान से यूनिफॉर्म, कॉपी-किताबें या जूते आदि खरीदने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। इतना ही नहीं कलेक्टर ने 8 टीमों का गठन भी किया है जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकेंगी।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए भोपाल के हर अनुभाग में एसडीएम के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है। इन टीमों में एसडीएम के साथ तहसीलदार व सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को रखा गया है। कलेक्टर ने सभी टीमों को कहा है कि किसी पेरेंट्स की जैसे ही शिकायत मिले, उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए और संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बता दें कि अभी अधिकतर स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और नया शिक्षण सत्र शुरु होने वाला है। इससे पहले ही कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग