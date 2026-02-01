भोपाल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती, कलेक्टर ने बनाई 8 टीमें

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए भोपाल के हर अनुभाग में एसडीएम के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है। इन टीमों में एसडीएम के साथ तहसीलदार व सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को रखा गया है। कलेक्टर ने सभी टीमों को कहा है कि किसी पेरेंट्स की जैसे ही शिकायत मिले, उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए और संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बता दें कि अभी अधिकतर स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और नया शिक्षण सत्र शुरु होने वाला है। इससे पहले ही कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है।