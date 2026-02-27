कांग्रेस को सीआईए-केजीबी से फंडिंग, बीजेपी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर लगाए कई गंभीर आरोप

Indira Gandhi- भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। वे प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज्ड पीएम कह रहे हैं। अब बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया है। पार्टी ने कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता मानी जानेवाली पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को कंप्रोमाइज्ड करार दिया। उनके खिलाफ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स हेंडल पर मोर्चा खोला। इनमें पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को केजीबी–सीआईए से जुड़े आरोपों से लेकर, कच्चातिवु द्वीप तक के मुद्दों पर घेरा। एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें इंदिरा गांधी की ‘लौह महिला’ की छवि पर प्रहार करते हुए उनके कंप्रोमाइज़्ड की कहानी बताई गई है।