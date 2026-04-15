MPBSE 12th Result 2026: झाबुआ ने रचा इतिहास, चांदनी विश्वकर्मा-खुशी राय ने किया एमपी में टॉप

MPBSE 12th Result 2026: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 15 अप्रेल को 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। दोनों ही परीक्षा परिणामों में हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश की बेटियों ने बाजी मारी है। 12वीं के परीक्षा परिणामों में आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ की बेटी खुशी राय ने प्रदेशभर में पहला स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। बता दें हायर सेकंडरी परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने खुशी के साथ ही अन्य टॉपर्स स्टूडेंट्स और उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।