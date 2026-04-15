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MP Board Result: 10-12वीं बोर्ड परीक्षा में नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया तीसरा स्थान, कई छात्रों ने Merit List में बनाई जगह

MP बोर्ड रिजल्ट 2026 में नरसिंहपुर जिले ने 10वीं और 12वीं दोनों में तीसरा स्थान हासिल किया। आदित्य और माही समेत कई छात्रों ने टॉप-10 मेरिट सूची में जगह बनाकर जिले का मान बढ़ाया।

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भोपाल

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Ankit Sai

Apr 15, 2026

MP Board Result

आदित्य कुशवाहा

MP Board Result: मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों में नरसिंहपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। इस सफलता के साथ ही कई छात्रों ने प्रदेश की Merit List में भी अपनी जगह बनाई है। खास बात यह रही कि इस साल नियमित विद्यार्थियों का परिणाम बेहद प्रभावशाली रहा, जिसने जिले की शिक्षा गुणवत्ता को नई पहचान दी है।

आदित्य और माही टॉप-10 में शामिल

माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा में नरसिंहपुर के छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की है। Math, Science Stream के छात्र आदित्य कुशवाहा ने 500 में से 485 अंक प्राप्त कर प्रदेश की Merit List में 8वां स्थान हासिल किया। वहीं Biology Stream की छात्रा माही साहू ने 482 अंकों के साथ प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। जिले का कुल परिणाम 91.9% रहा, जो राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। हालांकि निजी परीक्षार्थियों का परिणाम 36.12% रहा।

जानिए 10 वीं कक्षा की Merit List

कक्षा 10वीं में भी नरसिंहपुर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। जिले का कुल परिणाम 91.21% दर्ज किया गया, जिससे उसे प्रदेश में तीसरा स्थान मिला। Merit List में गौरवपुरी गोस्वामी ने 494 अंक हासिल कर 8वां स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अंशिका लोधी और कृष्णा कौरव ने 492-492 अंक के साथ संयुक्त रूप से 8वां स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रांजल सोनी और शिल्पा पटेल ने 490 अंकों के साथ टॉप-10 में अपनी जगह बनाई।

MP में शिक्षा सुधार

इस साल के परिणामों ने यह संकेत दिया है कि नरसिंहपुर जिले में शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। नियमित विद्यार्थियों का उच्च सफलता प्रतिशत इस बात का प्रमाण है कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता मजबूत हुई है। परिणाम घोषित होते ही पूरे जिले में खुशी का माहौल देखने को मिला और सफल विद्यार्थियों को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। यह उपलब्धि आने वाले सालों में अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

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Published on:

15 Apr 2026 02:31 pm

Hindi News / National News / MP Board Result: 10-12वीं बोर्ड परीक्षा में नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया तीसरा स्थान, कई छात्रों ने Merit List में बनाई जगह

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