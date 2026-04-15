MP Board Result: 10-12वीं बोर्ड परीक्षा में नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया तीसरा स्थान, कई छात्रों ने Merit List में बनाई जगह

MP Board Result: मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों में नरसिंहपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। इस सफलता के साथ ही कई छात्रों ने प्रदेश की Merit List में भी अपनी जगह बनाई है। खास बात यह रही कि इस साल नियमित विद्यार्थियों का परिणाम बेहद प्रभावशाली रहा, जिसने जिले की शिक्षा गुणवत्ता को नई पहचान दी है।