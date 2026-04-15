पहले छीनी पंजाब ने, अब केंद्र ने दी, राघव चड्ढा को मिली Z कैटेगरी सुरक्षा

पंजाब सरकार के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मौजूदा खतरे की आशंका को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और यह सुरक्षा दिल्ली और पंजाब दोनों स्थानों पर उपलब्ध रहेगी। सूत्रों के अनुसार, जब तक औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होतीं, तब तक दिल्ली पुलिस को तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।