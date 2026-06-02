बीजेपी छोड़ने की चर्चाओं के बीच दिल्ली में पार्टी कार्यालय पहुंचे अन्नामलाई, जानें क्या हुई बातचीत

विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी 234 में से केवल एक सीट जीत सकी। इसके बाद अन्नामलाई के भविष्य और तमिलनाडु भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में BJP के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से दावा किया गया है कि अन्नामलाई को लगता है कि भाजपा में उनके लिए अब न तो पर्याप्त अवसर हैं और न ही कोई स्पष्ट राजनीतिक भविष्य।