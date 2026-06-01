Tamil Nadu Politics: क्या BJP छोड़ेंगे के. अन्नामलाई? नई पार्टी की चर्चाओं ने पकड़ा जोर

दरअसल, प्रदेश में यह चर्चा पहले भी समय-समय पर सामने आती रही है, लेकिन हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके समर्थकों ने संभावित पार्टी के नाम और झंडे के डिजाइन तक शेयर करने शुरू कर दिए हैं। कुछ समर्थकों का दावा है कि नई पार्टी को लेकर जून महीने में बड़ा ऐलान हो सकता है।