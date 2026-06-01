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ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में लगा बड़ा झटका, 9 पार्षदों के इस्तीफे के बाद नगर पालिका बोर्ड भंग

TMC Crisis: ममता बनर्जी को उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में बड़ा झटका लगा है। 9 पार्षदों के इस्तीफे के बाद नगर पालिका बोर्ड भंग कर दिया गया है।

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भारत

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Saurabh Mall

Jun 01, 2026

Diamond Harbour Municipal Board Dissolved

फोटो में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी (इमेज सोर्स: ANI)

Diamond Harbour Municipal Board Dissolved: बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी हार झेलने के बाद ममता बनर्जी को उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ में करारा झटका लगा है। रविवार को डायमंड हार्बर नगर पालिका बोर्ड को भंग कर दिया गया। पार्टी के 9 पार्षदों के इस्तीफा देने के बाद बोर्ड का प्रशासन सीधे सरकारी नियंत्रण में आ गया। डायमंड हार्बर के SDO अयान दत्तागुप्ता को प्रशासक बना दिया गया।

यह घटना इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसे TMC अपना मजबूत किला मानती रही है। पार्षदों ने इस्तीफे में वित्तीय अनियमितताओं, पुलिस उत्पीड़न और दबाव का आरोप लगाया है। चुनावी हार के बाद TMC में बढ़ती बगावत और असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। अभिषेक बनर्जी के अपने क्षेत्र में यह फजीहत पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई है।

अपडेट जारी है…

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mamta banrjee

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West Bengal Elections 2026

Published on:

01 Jun 2026 10:08 am

Hindi News / National News / ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में लगा बड़ा झटका, 9 पार्षदों के इस्तीफे के बाद नगर पालिका बोर्ड भंग

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