1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कर्नाटक में 3 जून को शपथ ग्रहण, पहले से ही शुरू हो गई मंत्री पद के लिए कलह, कई कांग्रेस विधायकों ने ठोका दावा

Karnataka Cabinet 2026: डीके शिवकुमार 3 जून को कर्नाटक के नए CM बनेंगे। इस बीच मंत्रिपद की दावेदारी तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Jun 01, 2026

Karnataka NEW CM

डीके शिवकुमार। (फोटो-IANS)

कर्नाटक में डीके शिवकुमार नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 3 जून को शपथ ग्रहण है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस विधायकों के बीच मंत्री पद के लिए दावेदारी तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक अब खुलकर पार्टी हाईकमान से खुद मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं।

हावेरी से कांग्रेस विधायक बसवराज शिवन्नावर ने कहा कि वे लंबे समय से मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं। तीन साल तक इंतजार करने के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि दूसरे चरण में जरूर मौका मिलेगा।

'सिद्धारमैया जी ने मुझे आशीर्वाद दिया'

बसवराज शिवन्नावर ने कहा- मैं भी मंत्री पद का दावेदार हूं। पिछले तीन साल से मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं। सिद्धारमैया जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और डीके शिवकुमार जी ने पार्टी में लाया।

उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि उत्तर कर्नाटक के हमारे समुदाय को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। पहले चरण में शायद न मिले, लेकिन दूसरे चरण में हमें भरोसा है।

उत्तर कर्नाटक के नेताओं का कहना है कि पार्टी को अब इस क्षेत्र को ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि संगठन मजबूत हो और आने वाले चुनावों में फायदा हो।

हाईकमान दिल्ली में फैसला करेगा

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। दोनों नेता साथ में दिल्ली रवाना होंगे। इस बैठक में कैबिनेट बर्थ, डिप्टी सीएम की संभावना और पार्टी संगठन पर चर्चा होगी।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमिटी के नए अध्यक्ष के लिए ओबीसी चेहरे पर विचार चल रहा है।

रणनीति यह है कि नया अध्यक्ष ऐसा हो जो सरकार और संगठन के बीच अच्छा तालमेल बिठा सके और 2029 के विधानसभा व लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी को तैयार कर सके।

अशोक कुमार राय बोले- हाईकमान ही तय करेगा

वहीं, एक और कांग्रेस विधायक अशोक कुमार राय ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फैसला हाईकमान करेगा। उन्होंने किसी पद की मांग नहीं की लेकिन इतना जरूर कहा कि जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

राय ने कहा- पिछले कई सालों तक भाजपा आगे रही, इसलिए हाईकमान उन जगहों को प्राथमिकता देगा जहां सीटें कम हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में हाईकमान ही निर्णय लेगा।

यतींद्र को मंत्रिमंडल में जगह की चर्चा

उधर, सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया भी दिल्ली बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलें तेज हैं।

कुछ पुराने मंत्रियों को इस बार जगह न मिलने की संभावना है क्योंकि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। सिद्धारमैया ने राज्य में एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन हाईकमान ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है।

शपथ ग्रहण की तैयारी

3 जून को लोक भवन में डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीन साल डिप्टी सीएम रहने के बाद अब उनकी अगुवाई में नया मंत्रिमंडल गठन हो रहा है। पार्टी इस बार क्षेत्रीय, जातीय और संगठनात्मक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रही है।

ये भी पढ़ें

शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली जाएंगे डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल पर कांग्रेस आलाकमान से होनी है चर्चा
राष्ट्रीय
DK Shivakumar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Published on:

01 Jun 2026 07:37 am

Hindi News / National News / कर्नाटक में 3 जून को शपथ ग्रहण, पहले से ही शुरू हो गई मंत्री पद के लिए कलह, कई कांग्रेस विधायकों ने ठोका दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘ड्रामा करते हैं, पब्लिक नाराज है, उन्हें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए’, कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद BJP का एक और बयान

Attack On Kalyan Banerjee
राष्ट्रीय

IPL 2026 Final: ‘बेंगलुरु के साथ अन्याय हुआ है’, RCB के आईपीएल जीतने के बाद डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा

RCB IPL Title 2026
राष्ट्रीय

LPG Price Today: सुबह-सुबह लोगों को महंगाई का लगा झटका, 42 रुपये महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर; चेक करें नए रेट

LPG Price Increase June 1
कारोबार

कर्नाटक में डिप्टी सीएम पर खींचतान: चार डिप्टी सीएम पर फंसा पेंच; आज दिल्ली में शिवकुमार-सिद्दारमैया

dk shivakumar and siddaramaiah
राष्ट्रीय

महिला वेश्यावृत्ति मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा- बिना सहमति पुनर्वास केंद्र भेजना गलत

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.