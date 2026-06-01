कर्नाटक में 3 जून को शपथ ग्रहण, पहले से ही शुरू हो गई मंत्री पद के लिए कलह, कई कांग्रेस विधायकों ने ठोका दावा

कर्नाटक में डीके शिवकुमार नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 3 जून को शपथ ग्रहण है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस विधायकों के बीच मंत्री पद के लिए दावेदारी तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक अब खुलकर पार्टी हाईकमान से खुद मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं।