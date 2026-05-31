शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली जाएंगे डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल पर कांग्रेस आलाकमान से होनी है चर्चा



उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी संकेत दिया है कि नए मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर अभी तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की संख्या और उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को लेकर अभी कोई अंतिम प्रस्ताव सामने नहीं आया है। प्रस्ताव आने के बाद पार्टी नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। खड़गे ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल गठन दो चरणों में किया जा सकता है। पहले चरण में कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि बाकी नामों पर करीब पंद्रह दिन से एक महीने के भीतर विचार किया जा सकता है। उनके मुताबिक फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि शुरुआती चरण में आठ मंत्री होंगे या दस।