भारतीय मौसम विभाग ने जताई तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना

आरएमसी ने समुद्री चेतावनी भी जारी की है। 31 मई से 4 जून के बीच तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन सागर में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और उससे सटे अरब सागर के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की आशंका है। मछुआरों को चेतावनी अवधि के दौरान सतर्क रहने और प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है।