शपथ लेने से पहले DK शिवकुमार ने बताई दुविधा, कहा- अपने सभी नेताओं को एक साथ राजभवन में नहीं रख पा रहे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि 3 जून को डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले नई कर्नाटक कैबिनेट का पूरा स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मंत्रियों और डिप्टी मुख्यमंत्री की संख्या को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। पार्टी के पास अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। प्रस्ताव आने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि पहली सूची में कितने मंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री शामिल होंगे।