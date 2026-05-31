अस्पताल से आने के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट, राहुल गांधी का भी किया धन्यवाद

Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में हुई एक घटना ने राज्य की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है। एक दिन पहले शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ द्वारा हमला कर दिया गया था। अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे थे, तभी यह घटना हुई। इस मामले के सामने आते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। टीएमसी ने इसे गंभीर हमला बताया। साथ ही बीजेपी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में वहां से डिस्चार्ज भी हो गए। अस्पताल से आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मन की बात भी लिखी।