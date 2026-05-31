अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद अपनी ही पार्टी नेताओं पर भड़के कुणाल घोष, जानें क्या कहा?

Abhishek Banerjee Attack: पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाएं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए TMC के कई सांसद, विधायक और पार्षद की इस घटना पर चुप्पी साधने की निंदा की हैं। उन्होंने कहा पार्टी के कई नेता इस घटा पर चुप्पी साधे हुए हैं।