हमले के बाद CM शुभेंदु अधिकारी पर बरसे कल्याण बनर्जी, बोले- ‘TMC नेताओं को खत्म चाहते हैं, आज मेरी हत्या हो जाती’

कल्याण बनर्जी ने घटना का पूरा विवरण देते हुए कहा- चंडीतला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से मिलने और उन्हें ज्ञापन देने के लिए, जब मैं कार से आ रहा था, तो बाजार में जबरदस्त ट्रैफिक जाम था। उस समय, मैं अपने पीएसओ के साथ चंडीतला क्रॉसिंग पर पैदल चल रहा था, जो पुलिस स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर है।