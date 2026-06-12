राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर घोटालों का लगाया आरोप, रक्षा मंत्री बोले- हम चुनाव नहीं, अगली पीढ़ी की चिंता करते हैं

Rajnath Singh statement: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर कई बड़े घोटालों का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस अगले चुनाव पर नहीं बल्कि देश की अगली पीढ़ी के भविष्य पर है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार देशभर में सख्त कार्रवाई कर रही है और जहां-जहां भाजपा की सरकार है वहां यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच उन्होंने विपक्ष पर चुनावी हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया।