Supreme Court CJP Protest: सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुई ज्यादतियों पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, जिम्मेदार अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

Supreme Court Security Crackdown: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 20 जुलाई के मार्च के दौरान हुए छात्र विरोध प्रदर्शन पर पुलिस के कड़े सुरक्षा तंत्र और कथित बल प्रयोग के मामले में देश की शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है या कानून को अपने हाथ में लिया है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।