‘ऐसा पहले कभी नहीं देखा’ NDA की पहली बैठक में शामिल हुई NCPI, पार्टी सासंदों ने की मंगल मिलन की सराहना

NCPI सांसद सायोनी घोष ने भी बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि मैंने NDA की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह काफी उपयोगी और जानकारी देने वाली बैठक रही। आज मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर चर्चा हुई और बातचीत काफी सकारात्मक रही। यह बैठक ऐसे समय हुई जब लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किए जाने के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। ऐसे राजनीतिक माहौल के बीच NCPI की पहली NDA बैठक और उसके नेताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने गठबंधन की नई राजनीतिक दिशा को लेकर चर्चा तेज कर दी।