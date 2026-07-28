PoJK: रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग, 14 लोगों के मारे जाने की खबर

PoJK में लंबे समय से विरोध-प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि PoJK के लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त अधिकार नहीं मिल रहे हैं। महंगाई, बिजली दरों में वृद्धि, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें लंबे समय से लोगों की नाराजगी का कारण रही हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार की कुछ नीतियों और प्रशासनिक फैसलों का विरोध कर रहे हैं। यहां रहने वाले लोग विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। यहां के लोगों ने विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की अपील की है।