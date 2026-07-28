28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

PoJK: रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग, 14 लोगों के मारे जाने की खबर

PoJK Rawalakot firing: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग की खबर है। रिपोर्टों के अनुसार 14 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की सूचना है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jul 28, 2026

PoJK protest: 14 killed in police firing in Rawalakot.

फाइल फोटो- IANS

PoJK Protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POJK) में एक बार फिर हालात खराब हो गए हैं। सोमवार शाम रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से की गई गोलीबारी में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग दो दर्जन अन्य घायल हो गए। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

पाकिस्तान के विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने सुरक्षाबलों की तरफ से की गई कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के मुख्य सदस्य इम्तियाज असलम ने बताया, "आज ( गत सोमवार) पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने हमारे निर्दोष युवाओं पर गोलीबारी की। इसकी वजह से हमारे 14 युवा मारे गए। इनमें आंदोलन के संस्थापक उमर नजीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नजीर भी शामिल हैं। अन्य मृतकों में खैगला, कोटली शहर, टट्टापानी, बंजा-बसपूर, छोटा गला और हवेली के लोग शामिल हैं। कुल 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें हमारे दो बलोच साथी भी शामिल हैं। लगभग दो दर्जन अन्य घायल हुए हैं।'

वहीं, एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा , 'जैसा कि हमने शुरू से कहा है, हमारा पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं है, न ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों या वहां के लोगों से कोई दुश्मनी है। लेकिन आज यहां जो अत्याचार हुआ, हमने वह आपको दिखाया है। लोग हमसे पूछते थे कि हमारे शव कहां जाते हैं, इस बार हमने उन्हें दिखा दिया है। सच्चाई अब आपके सामने है।'

PoJK में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन

PoJK में लंबे समय से विरोध-प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि PoJK के लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त अधिकार नहीं मिल रहे हैं। महंगाई, बिजली दरों में वृद्धि, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें लंबे समय से लोगों की नाराजगी का कारण रही हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार की कुछ नीतियों और प्रशासनिक फैसलों का विरोध कर रहे हैं। यहां रहने वाले लोग विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। यहां के लोगों ने विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की अपील की है।

व्लादिमीर पुतिन से सवाल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप – ‘क्या रूस कर रहा है ईरान की मदद?

ये भी पढ़ें
Vladimir Putin and Donald Trump

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 01:31 pm

Published on:

28 Jul 2026 01:13 pm

Hindi News / National News / PoJK: रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग, 14 लोगों के मारे जाने की खबर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लोक परीक्षा संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू, गृह मंत्री की अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष का हंगामा

Lok Sabha
राष्ट्रीय

एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा से पहले कांग्रेस की मांग, केसी वेणुगोपाल बोले- पहले सरकार दे स्पष्टीकरण

Anti Paper Leak Bill 2026, Anti Paper Leak Bill, KC Venugopal, Lok Sabha, Parliament Monsoon Session 2026,
राष्ट्रीय

'आज प्रशांत किशोर की राजनीति का आखिरी दिन', बांकीपुर में BJP मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का दावा

bankipur bypoll
राष्ट्रीय

पद छोड़ने के बाद पहली बार गृह राज्य ओडिशा पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उमड़ा समर्थकों का सैलाब, VIDEO

Education Minister Resignation, Dharmendra Pradhan Welcome Video

CJP Protests: प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों की रिहाई के निर्देश

Supreme Court on NEET protest cases.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.