दिन में मिले राहुल गांधी और शाम को इमरान प्रतापगढ़ी ने की मुलाकात, जानें कौन है मोहम्मद इरफान; जो CJP आंदोलन से हुए फेमस

CJP आंदोलन में चर्चा में आए मोहम्मद इरफान से मिले राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी (Photo-IANS/ @ShayarImran)
Mohammad Irfan CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के दौरान कई चेहरे चर्चित हुए है, जिनमें अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और जुनैद शामिल है। लेकिन इस आंदोलन से एक चेहरा काफी चर्चा में आया है, जिसके सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हुए है। वह है मोहम्मद इरफान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी भी मोहम्मद इरफान के फैन हो गए और मुलाकात भी की।
प्रदर्शन के दौरान के मोहम्मद इरफान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। जिसमें वे संविधान और लोकतंत्र पर अपनी राय बेबाकी से रख रहे है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद इरफान कभी स्कूल नहीं गए। वह दिल्ली में एक झुग्गी में रहते हैं।
कई पत्रकारों ने उनकी झुग्गी बस्ती में जाकर भी बातचीत की है, जिसमें उनके घर को दिखाया गया है। इसके भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जाता है कि मोहम्मद इरफान ने स्मार्ट फोन के जरिए सारी जानकारी हासिल की है।
आंदोलन के दौरान लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में वे भारत की शिक्षा प्रणाली, लोकतंत्र, सम्मान और मजदूरों के अधिकारों पर बात कर रहे थे। इस दौरान वे भावुक हो गए। उनके इंटरव्यू की यह क्लिप सोशल मीडिया पर छा गई और कुछ ही समय में वे चर्चा में आ गए।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर कांग्रेस भी मोहम्मद इरफान की फैन हो गई। सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इरफान से मुलाकात की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इरफान के साथ वाली फोटो भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनकी परिस्थितियों से कहीं बड़ी है और उनकी सीखने की ललक ही भारत की असली ताकत है।
राहुल गांधी के मुलाकात करने के बाद इरफान के घर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे। एक्स पर पोस्ट करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा- इरफान बाबू शाम को घर आए और हमने घंटों बातें कीं। दिन में राहुल गांधी इरफान के घर आए थे, इसलिए इरफान आज बहुत खुश थे। उन्होंने राहुल के साथ हुई बातचीत के कई किस्से शेयर किए और मेरी कई पुरानी कविताएं सुनाईं।
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