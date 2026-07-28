दिन में मिले राहुल गांधी और शाम को इमरान प्रतापगढ़ी ने की मुलाकात, जानें कौन है मोहम्मद इरफान; जो CJP आंदोलन से हुए फेमस

Mohammad Irfan CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के दौरान कई चेहरे चर्चित हुए है, जिनमें अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और जुनैद शामिल है। लेकिन इस आंदोलन से एक चेहरा काफी चर्चा में आया है, जिसके सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हुए है। वह है मोहम्मद इरफान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी भी मोहम्मद इरफान के फैन हो गए और मुलाकात भी की।