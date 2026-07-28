Japan 7.1 Earthquake: जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी से तटीय इलाकों में सतर्कता

Japan Earthquake Today: मंगलवार को जापान के क्यूशू द्वीप पर उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब ज़मीन के भीतर से उठे शक्तिशाली झटकों ने इमारतों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर पैमाने पर 7.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र मुख्य रूप से कुमामोतो क्षेत्र में दर्ज किया गया। झटके इतने तेज थे कि देखते ही देखते पूरे द्वीप में खतरे के सायरन गूंजने लगे।