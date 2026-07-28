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Japan 7.1 Earthquake: जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी से तटीय इलाकों में सतर्कता

Japan Tsunami Alert: पैसिफिक 'रिंग ऑफ फायर' में बसे जापान पर एक बार फिर कुदरत का बड़ा प्रकोप देखने को मिला है। समुद्र की गहराई में उठी भीषण हलचल के बाद 7.1 तीव्रता के भूकंप से कई प्रांत थर्रा उठे हैं, जिससे सुनामी का खतरा मंडराने लगा है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 28, 2026

Japan Earthquake

Japan Earthquake : जापान में भूकंप का जोरदार झटका, सुनामी अलर्ट के बाद तटीय क्षेत्रों में हलचल (फोटो सोर्स:@InfosFrancaises)

Japan Earthquake Today: मंगलवार को जापान के क्यूशू द्वीप पर उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब ज़मीन के भीतर से उठे शक्तिशाली झटकों ने इमारतों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर पैमाने पर 7.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र मुख्य रूप से कुमामोतो क्षेत्र में दर्ज किया गया। झटके इतने तेज थे कि देखते ही देखते पूरे द्वीप में खतरे के सायरन गूंजने लगे।

भूकंप के तुरंत बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने मुस्तैदी दिखाते हुए समुद्र में 1 मीटर (लगभग 3 फीट) तक ऊंची सुनामी लहरें उठने की चेतावनी जारी की है।

7 प्रांतों में हाई अलर्ट, तटीय क्षेत्रों में खाली कराए जा रहे इलाके

प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। कुमामोतो के अलावा निम्नलिखित प्रांतों में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है:

  • नागासाकी (Nagasaki)
  • कागोशिमा (Kagoshima)
  • फुकुओका (Fukuoka)
  • सागा (Saga)
  • ओइता (Oita)
  • मियाजाकी (Miyazaki)

राहत की बात: शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, अभी तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की खबर नहीं है। हालांकि, तटीय इलाकों में रहने वाले नागरिकों को तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं।

आखिर जापान में ही क्यों आते हैं इतने भूकंप?

जापान भौगोलिक रूप से दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) पर बसा हुआ है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक ऐसा इलाका है जहाँ कई टेक्टोनिक प्लेट्स (Tectonic Plates) आपस में टकराती हैं। दुनिया के लगभग 90% भूकंप इसी पट्टी में आते हैं।

जापान का आपदा प्रबंधन सिस्टम: दुनिया के लिए मिसाल

विशेषताविवरण
प्रारंभिक चेतावनी (EEW)भूकंप की पहली पी-वेव (P-wave) महसूस होते ही मोबाइल नेटवर्क पर अलर्ट भेजता है।
बुलेट ट्रेन ऑटो-ब्रेकिंगझटके महसूस होते ही 'शिंकानसेन' (Shinkansen) ट्रेनें अपने आप रुक जाती हैं।
भूकंप-रोधी वास्तुकलायहां की इमारतें झटकों को सोखने (Shock Absorption) के लिए स्प्रिंग और रोलर्स पर बनाई जाती हैं।

इतिहास के वो घाव, जो आज भी नहीं भरे

जापान के लिए भूकंप और सुनामी का डर नया नहीं है। मार्च 2011 में आया 9.0 तीव्रता का महा-भूकंप और उसके बाद आई विनाशकारी सुनामी ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुँचाया था, जिसमें 18,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

इसी वजह से जब भी रिक्टर स्केल पर आंकड़ा 7 से ऊपर जाता है, तो पूरा देश और वैश्विक एजेंसियां अलर्ट मोड में आ जाती हैं। फिलहाल राहत एवं बचाव दल (Rescue Teams) क्यूशू के कोने-कोने में सतर्क हैं और आने वाले कुछ घंटे स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश करेंगे।

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Updated on:

28 Jul 2026 02:40 pm

Published on:

28 Jul 2026 01:53 pm

Hindi News / National News / Japan 7.1 Earthquake: जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी से तटीय इलाकों में सतर्कता

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