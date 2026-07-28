‘आज प्रशांत किशोर की राजनीति का आखिरी दिन’, बांकीपुर में BJP मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का दावा

NDA के वरिष्ठ नेताओं के दावों और जनसंपर्क अभियानों के दौरान मिले समर्थन पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने बांकीपुर के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। खुद को पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता बताते हुए नीरज कुमार सिन्हा ने कहा, "मैं बांकीपुर का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। यहां के लोग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे लिए अभिभावक की तरह हैं। जनसंपर्क अभियानों के दौरान मुझे जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। हम बांकीपुर के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं।"