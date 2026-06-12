‘वे वरिष्ठ हैं, उनका पूरा सम्मान है’, कल्याण बनर्जी विवाद पर बोले TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी

अभिषेक बनर्जी। (फोटो-ANI)
TMC General Secretary Abhishek Banerjee Statement: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी अंदरूनी मतभेदों और जुबानी जंग के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी के बयानों पर बेहद नपी-तुली प्रतिक्रिया दी है। इस राजनीतिक विवाद को तूल देने के बजाय उन्होंने शालीनता दिखाते हुए कहा, 'कल्याण बनर्जी मुझसे वरिष्ठ हैं। वे मुझे बचपन से जानते हैं और उन्होंने मुझे बड़ा होते देखा है।'
अभिषेक बनर्जी के इस बयान को पार्टी के भीतर डैमेज कंट्रोल और वरिष्ठ बनाम युवा नेतृत्व के विवाद को शांत करने की एक रणनीतिक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
कोलकाता में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी के घर से निकलने के बाद TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि CID अधिकारी मुझे खुद नोटिस देना चाहते थे, लेकिन मैं घर पर नहीं था इसलिए वे वापस चले गए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने हमेशा जांच एजेंसियों का सहयोग किया है और आगे भी करता रहूंगा।
आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं जब सीआईडी के अधिकारी नोटिस देने ममता बनर्जी के भतीजे के घर पहुंचे थे। इससे पहले भी कई बार जांच एजेंसियां उनको पूछताछ के लिए बुलाई थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे।
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