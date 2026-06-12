‘वे वरिष्ठ हैं, उनका पूरा सम्मान है’, कल्याण बनर्जी विवाद पर बोले TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी

TMC General Secretary Abhishek Banerjee Statement: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी अंदरूनी मतभेदों और जुबानी जंग के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी के बयानों पर बेहद नपी-तुली प्रतिक्रिया दी है। इस राजनीतिक विवाद को तूल देने के बजाय उन्होंने शालीनता दिखाते हुए कहा, 'कल्याण बनर्जी मुझसे वरिष्ठ हैं। वे मुझे बचपन से जानते हैं और उन्होंने मुझे बड़ा होते देखा है।'