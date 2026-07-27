CJP Press Conference: सरकार को CJP की चेतावनी, समझौते की कॉपी नहीं मिली तो फिर होगा देशव्यापी आंदोलन

CJP Press Conference: नीट पेपर लीक विवाद को लेकर आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गईं और सरकार ने मंगलवार तक लिखित समझौता साझा नहीं किया तो संगठन एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। पार्टी का दावा है कि 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ हुई बैठक में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और भविष्य में नए मामले दर्ज नहीं करने पर सहमति बनी थी।