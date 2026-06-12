Maharashtra Politics: बंगाल के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बुलाई हाई लेवल मीटिंग



यह चर्चा तेज है कि शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसद कथित तौर पर पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर ने हाल ही में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। वहीं, शिंदे द्वारा सांसद संजय पाटिल की पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने की खबरों ने भी सियासी चर्चाओं को हवा दी है। दूसरी ओर, शुक्रवार को धाराशिव में शिवसेना (यूबीटी) की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सांसद ओमराजे निंबालकर मौजूद नहीं थे। पहले से ही ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि पार्टी के कुछ सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। ऐसे में निंबालकर के बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।