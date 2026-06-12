TMC Crisis: बागी टीएमसी सांसद का बड़ा दावा, बोले- ‘हम ही हैं असली टीएमसी,अधिकतर सांसद हमारे साथ’



मीडिया से बात करते हुए बासुनिया ने बताया कि 15 जून को स्पीकर से मुलाकात प्रस्तावित है। इस दौरान बागी सांसद अपने पक्ष को विस्तार से रखेंगे और पार्टी के मौजूदा संसदीय ढांचे से अलग पहचान की मांग करेंगे। साथ ही संसद में भी अलग बैठने की जगह की मांग करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने उनसे या अन्य बागी सांसदों से संपर्क किया है, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कोई फोन नहीं आया। उनके अनुसार, अब तक पार्टी नेतृत्व की ओर से किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी दावा किया है कि सांसदों के एक बड़े समूह ने लोकसभा में अलग सीटिंग अरेंजमेंट की मांग की है।