‘घर में घुसकर मारेंगे और शव जलाएंगे’, अभिषेक बनर्जी के विवाद बयान पर BJP सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने कसा तंज

भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने कहा कि अभिषेक बनर्जी कहा करते थे कि भाजपा वाला चुनाव हारकर वहां आएगा तो मारकर जला देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी सॉफ्ट हो सकती हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी घर में घुस-घुसकर मारेगा। अब हम मीडिया के माध्यम से उनकी बातें याद दिला रहे हैं। जांच एजेंसियां अपना काम सही कर रही हैं, आप आगे-आगे देखिए क्या होता है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि जिस प्रकार के अत्याचार किए गए हैं, उससे पूरा हिंदू समाज नाराज है। वह चुनाव प्रचार के नाम पर जाता था और लोगों को धमकी देकर लौट आता था।