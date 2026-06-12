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दिल्ली में रविवार को बागी TMC सांसदों से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी, BJP में बन गई बात?

Suvendu Adhikari meeting rebel TMC MPs: पश्चिम बंगाल के CM सुर्वेंदु अधिकारी 14 जून रविवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे वहां TMC के बागी सांसदों से मुलाकात करेंगे...पढ़ें पूरी खबर

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कोलकाता

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Mukul Kumar

Jun 12, 2026

Suvendu Adhikari

सीएम शुभेन्दु अधिकारी (इमेज सोर्स: ANI)

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में चल रही बगावत अब चरम पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रविवार यानी कि 14 जून को दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां वे बागी टीएमसी सांसदों से मुलाकात करेंगे।

खबर है कि यह सभी बागी सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले हैं। इससे पहले शुभेंदु उनके साथ बैठक करेंगे। बागी सांसद जगदीश बासुनिया ने इसकी पुष्टि की है।

टीएमसी के लिए बड़ा झटका

यह मुलाकात टीएमसी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। अटकलें हैं कि पार्टी के करीब 19 सांसद अब अलग होकर एनडीए के साथ जाने की तैयारी में हैं। असेंबली चुनाव में भारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में दरार साफ दिख रही है।

चुनाव में हार के बाद टीएमसी में असंतोष बढ़ गया है। कई नेता और सांसद अब खुलकर कह रहे हैं कि ममता और अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में पार्टी का भविष्य नहीं है।

पहले भी बागी नेताओं से मिल चुके हैं शुभेंदु

खबर है कि शुभेंदु अधिकारी पहले भी विद्रोही सांसदों और विधायकों से मिल चुके हैं। अब दिल्ली में यह बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि सोमवार 15 जून को ये सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अलग संसदीय ब्लॉक बनाने की मांग रखेंगे।

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Updated on:

12 Jun 2026 06:16 pm

Published on:

12 Jun 2026 05:44 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में रविवार को बागी TMC सांसदों से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी, BJP में बन गई बात?

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