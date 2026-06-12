दिल्ली में रविवार को बागी TMC सांसदों से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी, BJP में बन गई बात?

यह मुलाकात टीएमसी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। अटकलें हैं कि पार्टी के करीब 19 सांसद अब अलग होकर एनडीए के साथ जाने की तैयारी में हैं। असेंबली चुनाव में भारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में दरार साफ दिख रही है।