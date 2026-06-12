दिल्ली में रविवार को बागी TMC सांसदों से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी, BJP में बन गई बात?

सीएम शुभेन्दु अधिकारी (इमेज सोर्स: ANI)
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में चल रही बगावत अब चरम पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रविवार यानी कि 14 जून को दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां वे बागी टीएमसी सांसदों से मुलाकात करेंगे।
खबर है कि यह सभी बागी सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले हैं। इससे पहले शुभेंदु उनके साथ बैठक करेंगे। बागी सांसद जगदीश बासुनिया ने इसकी पुष्टि की है।
यह मुलाकात टीएमसी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। अटकलें हैं कि पार्टी के करीब 19 सांसद अब अलग होकर एनडीए के साथ जाने की तैयारी में हैं। असेंबली चुनाव में भारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में दरार साफ दिख रही है।
चुनाव में हार के बाद टीएमसी में असंतोष बढ़ गया है। कई नेता और सांसद अब खुलकर कह रहे हैं कि ममता और अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में पार्टी का भविष्य नहीं है।
खबर है कि शुभेंदु अधिकारी पहले भी विद्रोही सांसदों और विधायकों से मिल चुके हैं। अब दिल्ली में यह बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि सोमवार 15 जून को ये सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अलग संसदीय ब्लॉक बनाने की मांग रखेंगे।
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