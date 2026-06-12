‘अभिषेक बनर्जी मेरे नेता नहीं’, TMC से बगावत की अटकलों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा का एक और बड़ा बयान

यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल लगातार टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा समेत दूसरे दल बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में पार्टी के दिग्गज नेता का यह समर्थन ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत की बात मानी जा रही है।