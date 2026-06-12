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‘अभिषेक बनर्जी मेरे नेता नहीं’, TMC से बगावत की अटकलों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा का एक और बड़ा बयान

Shatrughan Sinha On Abhishek Banerjee: शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है- मैं दीदी के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। न अभिषेक, न कोई और, मेरा लीडर सिर्फ ममता बनर्जी हैं।

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कोलकाता

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Mukul Kumar

Jun 12, 2026

TMC Rows

अभिषेक बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा। (फोटो- ANI)

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से बगावत की अटकलों के बीच एक्टर से सांसद बने शत्रुघ्न सिन्हा ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टीएमसी महासचिव और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषके बनर्जी को अपना नेता मानने से साफ इनकार कर दिया है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी मेरे नेता नहीं है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे।

'कोई और मेरा नेता नहीं'

टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा- मैं ममता दीदी के साथ था, ममता दीदी के साथ हूं और हमेशा ममता दीदी के साथ रहूंगा। न तो अभिषेक बनर्जी और न ही कोई और मेरा नेता है। मेरी नेता सिर्फ ममता बनर्जी हैं।

साथ ही उन्होंने खुलकर यह भी कहा है कि यह एकता दिखाने और ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का समय था, यह उन्हें छोड़ने का समय नहीं था। ममता बनर्जी एक परिपक्व और अनुभवी नेता हैं।

पार्टी में एकता का वक्त

राजनीतिक गलियारों में इन दिनों टीएमसी के अंदरूनी तनाव की चर्चा तेज है। कुछ नेताओं के बीच मतभेद की खबरें भी आ रही थीं।

ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस वक्त पार्टी छोड़ने या अलग राय रखने का समय नहीं है। बल्कि ममता बनर्जी के साथ एकजुट होकर खड़े होने का समय है।

एक दिन पहले भी दिया था बयान

शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर ममता बनर्जी का खुलकर साथ दिया है।

एक दिन पहले भी उन्होंने बगावत की सभी अटकलों को खारिज करते हुए यह साफ कर दिया था कि वह ममता का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं।

विपक्षी दल लगातार टीएमसी पर हमला बोल रहे

यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल लगातार टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा समेत दूसरे दल बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में पार्टी के दिग्गज नेता का यह समर्थन ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत की बात मानी जा रही है।

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ममता बनर्जी

Updated on:

12 Jun 2026 04:08 pm

Published on:

12 Jun 2026 03:57 pm

Hindi News / National News / ‘अभिषेक बनर्जी मेरे नेता नहीं’, TMC से बगावत की अटकलों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा का एक और बड़ा बयान

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