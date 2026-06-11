Revolt in TMC: तृणमूल कांग्रेस में खटपट, कल्याण बनर्जी का खुला विद्रोह, ममता से कहा- अभिषेक की चली तो अलग हो जाऊंगा

उन्होंने कहा- उनकी अहंकारी सोच मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं उनका कोई केस नहीं लड़ूंगा। बता दें कि हाल ही में कई टीएमसी नेताओं के बागी होने और चुनावी नतीजों के बाद पार्टी पहले से ही मुश्किल में है। कल्यान जैसे ममता के वफादार नेता का इस तरह खुलकर बोलना पार्टी के लिए नई चुनौती बन गई है।