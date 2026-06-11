‘सबके साइन वाला लैटर दिखाओ’, TMC सासंद प्रतिमा मंडल ने बागी सासंदों को दी चुनौती, कहा- मैं दीदी के साथ

प्रतिमा मंडल ने बागी सांसदों के दावे पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कोई समर्थन पत्र भेजा गया है तो उसकी कॉपी सामने लानी चाहिए। मंडल ने कहा कि बिना प्रमाण के इस तरह की बातें फैलाने का मकसद केवल भ्रम पैदा करना है। उन्होंने यह भी दोहराया कि वह ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट हैं और 2029 तक जनता के बीच उसी विश्वास के साथ काम करती रहेंगी। दरअसल, TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया था कि करीब 20 सांसदों ने NDA को समर्थन देने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। हालांकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी पूरी तरह ममता बनर्जी के नेतृत्व में एकजुट है।