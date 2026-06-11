‘वादें पूरे करने की बजाय सत्ता हथियाने में लगे है’, TMC पर आए सकंट को लेकर गौरव गोगोई ने BJP को घेरा

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल चुनावों में हार के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बढ़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। पार्टी के सांसदों की बगावत के बाद इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। एक के बाद एक लगातार तीन सांसद पार्टी से इस्तीफा दे चुके है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते ममता बनर्जी की स्थिती काफी कमजोर हो गई है। इसे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को टीएमसी के बूरे दौर के लिए जिम्मेदार ठहराया है। गोगोई ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बजाय सत्ता हथियाने में लगी हुई है।