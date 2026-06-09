‘पहले महाराष्ट्र और अब बंगाल, इनकी एक ही रणनीति’ TMC सांसदों की बगावत को लेकर कांग्रेस का BJP पर हमला

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर उभरे संकट ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढा दी है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के कई सांसदों और नेताओं में असंतोष खुलकर सामने आया और पार्टी दो हिस्सों में बट गई। इसी बीच टीएमसी के करीब 20 सांसदों द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर NDA को समर्थन देने की इच्छा जताने की खबर भी सामने आई है। टीएमसी पर आए इस संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को इसका जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उसने पहले महाराष्ट्र और अब बंगाल में विपक्षी दलों को तोडने की एक जैसी रणनीति अपनाई है।