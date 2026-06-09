बेचारे लोगों को तो खाना खाने की जगह भी नहीं है, कुर्सी खोज रहे हैं- ममता बनर्जी के बागी सांसदों पर भाजपा मंत्री का तंज

टीएमसी के बागी सांसदों के केंद्रीय मंत्री और भाजपा पश्चिम बंगाल पर्यवेक्षक भूपेन्द्र यादव से मुलाकात के सवाल पर मुखर्जी ने कहा, चाय पानी के लिए बुलाया था, क्या करें बेचारे लोगों को तो खाना खाने के लिए भी जगह नहीं है। मुखर्जी ने आगे कहा कि, उन लोगों को वहां से ममता बनर्जी भगा दी और वह संसद में बैठने के लिए कुर्सी खोज रहे है। भुपेन्द्र यादव कम से कम कुर्सी दिए, चाय दिए, पानी दिए, सामाजिक काम किए, बढिया काम किए। भाजपा के टीएमसी के बागी सांसदों का पार्टी में स्वागत करने के सवाल पर मुर्खजी ने कहा कि बीजेपी ने उन लोगों का स्वागत नहीं किया है। वह अलग से पार्टी बना रहे है उन्हें बनाने दिजिए। मुखर्जी ने आगे कहा कि टीएमसी के कितने भाग होंगे वह देखते रहो, यह पहला भाग है, इसके बाद दूसरा भाग फिर तीसरा भाग, यह पार्टी सर्कस है।