Punjab Election 2027: क्या है पंजाब की राजनीति में ओबीसी वोटों की अहमियत? नए समीकरण बनाने में जुटी बीजेपी

Punjab OBC Vote Bank: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले बीजेपी ने राजनीतिक समीकरण बनाने और तैयारी तेज कर दी है। वहीं चुनाव से पहले भाजपा ओबीसी समुदाय को साधने के लिए बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश में ओबीसी समुदाय का वोटों की काफी अहमियत है। यही वजह है पार्टी ने फाजिल्का जिले के अबोहर में सर्व समाज ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही चुनावी तैयारियों का आगाज भी कर दिया है।