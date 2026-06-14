त्रिपुरा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश, BSF की फायरिंग में बांग्लादेशी युवक की मौत

त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF की फायरिंग में एक बांग्लादेशी युवक की मौत हो गई। सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक बांग्लादेशी युवक मुजीबुर रहमान मुजीब (26) अवैध तरीके से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। जब बीएसएफ के जवानों ने तस्करों को रोकने की कोशिश की तो मुजीब और उसके दोस्तों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रावई में मुजीबुर रहमान की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके कई साथी बांग्लादेश की तरफ भाग गए।